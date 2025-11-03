Nave da crociera lascia 80 enne a morire su un’isola remota

Una donna di 80 anni è morta dopo che una nave da crociera l’ha abbandonata dopo aver attraccato su un’isola remota. Secondo il quotidiano The Guardian, Suzanne Rees, del New South Wales, aveva partecipato a un’escursione sull’isola insieme ad altri passeggeri. Quando è arrivato il momento di tornare sulla nave da crociera Coral Adventurer, però, lei non era tra loro. Lizard Island, sulla Grande Barriera Corallina, era la prima tappa della crociera di 60 giorni intorno all’Australia. Il Guardian riferisce che i biglietti per le cabine con balcone della crociera costano circa 86.400 dollari a persona. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Nave da crociera lascia 80 enne a morire su un’isola remota

Approfondisci con queste news

Venerdì 31 Ottobre 2025 Porto Saloni nave da crociera Foto di Galdino Paternostro - facebook.com Vai su Facebook

Nel 1985, la nave da crociera Achille Lauro fu sequestrata da quattro terroristi palestinesi, scatenando una crisi diplomatica senza precedenti. Il documentario che lo racconta - X Vai su X

Come è possibile che una donna di 80 anni sia stata abbandonata su un'isola deserta dalla nave da crociera su cui viaggiava? - La donna, 80enne, è stata «dimenticata» sulla remota isola australiana di Lizard Island e quando dopo ore la nave è tornata a prenderla, è stata ritrovata morta. Secondo vanityfair.it

Australia, donna di 80 anni, in crociera, dimenticata su un’isola, muore dopo la partenza della nave. La figlia: «Una vera e propria mancanza di attenzione» - Suzanne Rees stava partecipando alla prima tappa di una costosissima crociera di 60 giorni, partita da Cairns. vanityfair.it scrive

80enne lasciata a terra dalla nave da crociera, trovata morta su un'isola in Australia - La donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni attorno all'Australia, i cui biglietti costano decine di migliaia di dollari. Come scrive huffingtonpost.it