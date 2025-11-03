Natale Piccirill | due giorni di tradizione sapori e memoria collettiva a Sirignano
Il Natale arriva in anticipo nel borgo irpino di Sirignano, dove il 14 e 15 novembre 2025 il centro storico tornerà a riempirsi di profumi, luci e tradizioni con la XVII edizione di “Natale Piccirill”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Sant’Andrea per celebrare una storia secolare che unisce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
XVI edizione di Natale Piccirill. Ci vediamo a Sirignano per una due giorni ricca di sapori e tradizioni. Vi aspettiamo venerdì 14 e sabato 15 novembre a partire dalle 19:00. #Sirignano #sirignano - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, ragazza sequestrata 2 giorni a Natale dall’ex: picchiata con pugni e morsi, naso spaccato - Ragazza di 22 anni sequestrata 2 giorni a Natale a Napoli dall’ex fidanzato 23enne. Scrive fanpage.it