Confcommercio cesenate chiede di ridurre il costo dei parcheggi pubblici nel centro e in città. "Dopo gli aumenti delle tariffe scattati nel 2025 – afferma il presidente Augusto Patrignani – è indispensabile avviare una revisione complessiva della politica tariffaria dei parcheggi. Non si tratta di interventi spot, ma di una vera ricognizione su tutte le aree di sosta, per capire dove i costi siano diventati insostenibili". "Le tariffe attuali – prosegue Patrignani – pesano troppo sui cesenati e su chi lavora o fa acquisti in centro. Il costo della sosta non può diventare una tassa occulta per riempire le casse comunali".

© Ilrestodelcarlino.it - Natale, l’appello di Patrignani: "Prima ora di sosta gratis in centro"