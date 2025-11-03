Natale a Cisterna un programma ricco di eventi per la seconda edizione

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 dicembre 2025, il comune di Santa Lucia di Serino (AV) ospiterà la seconda edizione dell'evento natalizio "Natale a Cisterna", un'iniziativa che promette di attrarre visitatori con un programma di attività culturali, musicali e gastronomiche. Gli eventi si terranno in Piazza San. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

natale cisterna programma ricco“Viva Riccione-Il tuo Natale al mare”: la Perla verde presenta un ricco palinsesto eventi delle Feste - Riccione si prepara a vivere un inverno scintillante e un periodo di feste che si annuncia tra i più ricchi e spettacolari. Scrive chiamamicitta.it

natale cisterna programma riccoLa lunga notte di Capodanno a Riccione: il programma - Apre alle 22 “ Discoteca romantica ” in collaborazione con Aquafan, si prosegue alle 23 con i Deejay di Nostalgia90 e dall’1 alle 3 di notte con ... Secondo ilrestodelcarlino.it

natale cisterna programma riccoEventi di Natale, il programma - Presentato alle associazioni di categoria il programma degli eventi organizzati in città per le prossime festività natalizie, che si ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Natale Cisterna Programma Ricco