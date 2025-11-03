Nasce un nuovo Leao | Non conta il talento ma il sacrificio E Tare | La gente non lo capisce

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata perfetta o quasi per Rafa, che si tocca l'anca infortunata, poi riparte e crea il gol di Pavlovic. Solo lui, Dybala e Lautaro hanno fatto un gol e un assist nelle ultime sette stagioni di A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nasce un nuovo leao non conta il talento ma il sacrificio e tare la gente non lo capisce

© Gazzetta.it - Nasce un nuovo Leao: "Non conta il talento, ma il sacrificio". E Tare: "La gente non lo capisce"

Approfondisci con queste news

Nasce il nuovo Milan, QS in prima pagina con Leao: "Con Allegri c'è la squadra" - Dopo una stagione da dimenticare, con la sola Supercoppa ma una classifica impietosa e senza la possibilità di disputare le competizioni europee quest'anno, i rossoneri hanno ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Nuovo Leao Conta