Nasce la piattaforma che mette in contatto studenti e proprietari di casa

A Venezia sarà operativa, da martedì 4 novembre, una piattaforma di social housing che fa da tramite tra gli studenti universitari e i residenti - in particolare anziani - disposti a mettere in affitto spazi abitativi a canoni calmierati. L'idea nasce dalla collaborazione tra Cisl Venezia, Fnp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tecnologia europea per la guerra ibrida: nasce una piattaforma di AI sovrana e resiliente Indra lancia IndraMind, il sistema di intelligenza artificiale per proteggere infrastrutture critiche e cittadini, con capacità autonome e cyber-resilienza. Ecco come funziona - facebook.com Vai su Facebook

Il Pop 200 nasce dalla piattaforma Coradia Stream, come gli attuali Pop, ma con prestazioni superiori e interni adattabili https://odisseaquotidiana.com/2025/09/anteprima-etr-108-regionale-intercity.html… #Treni #Intercity - X Vai su X

Persone con disabilità: nasce la prima piattaforma in Italia che mette in contatto con assistenti «dedicati» - progettato con persone con disabilità e caregiver, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenza personale. Si legge su corriere.it

Disabilita': prima piattaforma per mettere in contatto con assistenti personali - it, la prima piattaforma digitale in Italia che mette in contatto persone con ... Secondo ilsole24ore.com

Molestie, le donne e le città, una piattaforma femminile che mette in contatto le donne per affrontare assieme tratti di strada che altrimenti farebbero da sole - TORINO – Lo hanno chiamato così: Women and the City il festival promosso e ideato dall'associazione Torino Città per le Donne (TOxD) con l’obiettivo di favorire le prospettive di genere nelle ... Si legge su repubblica.it