Nasce la piattaforma che mette in contatto studenti e proprietari di casa

Veneziatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia sarà operativa, da martedì 4 novembre, una piattaforma di social housing che fa da tramite tra gli studenti universitari e i residenti - in particolare anziani - disposti a mettere in affitto spazi abitativi a canoni calmierati. L'idea nasce dalla collaborazione tra Cisl Venezia, Fnp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

