Nasce il Pirandello Fringe Festival | giovani artisti in cerca di palco nei luoghi del genio agrigentino
Un festival per raccontare Pirandello attraverso lo sguardo dei giovani. Nasce così il Pirandello Fringe Festival, progetto promosso dal teatro Pirandello di Agrigento in collaborazione con il Polo universitario Unipa, il teatro Stabile di Catania e il quotidiano La Sicilia. L’iniziativa, diretta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
