Reggello (Firenze), 3 novembre 2025 – Dopo l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del Castello di Sammezzano, vicino a Reggello (Firenze), nasce la Fondazione Sammezzano, che avrà il compito di gestire le attività culturali e sociali legate al futuro del complesso e del suo parco monumentale. Dalla neonata Fondazione un riconoscimento al contributo di Save Sammezzano, realtà che ha dato voce alla tutela del Castello. Save Sammezzano ha deciso di donare i propri canali social ufficiali alla nuova Fondazione, affinché diventino lo strumento principale di comunicazione e aggiornamento sui lavori di restauro e sulle iniziative future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce Fondazione Sammezzano, gestirà le attività culturali del castello