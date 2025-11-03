NASCAR Larson trionfa con due giri perfetti Hamlin ancora senza trofeo
Kyle Larson ha vinto per la seconda volta in carrera la NASCAR Cup Serie s. Il californiano si è imposto su Denny Hamlin nell’overtime del Championship 4 grazie ad un sontuoso attacco all’esterno di curva 1-2 nel corso del penultimo giro. Il 33enne nativo di Elk Grove ha saputo beffare il rivale di Toyota, letteralmente distrutto al termine dei 312 giri previsti. Il #11 di Joe Gibbs Racing ha dovuto nuovamente arrendersi, la 7ma volta in carriera in cui perde il titolo nell’ultima decisiva competizione (con format di Playoffs differenti). Larson ha sfruttato la strategia perfetta di Hendrick Motorsports per soprendere il Joe Gibbs Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ore 4:59 di lunedì 3 novembre 2025: Kyle Larson è ufficialmente un 2 volte campione della NASCAR Cup Series! #NascarIT - X Vai su X
#NASCAR | Cup Series, Phoenix #2 2025: Hamlin beffato a due giri dal traguardo, Blaney vince la gara, a Larson (terzo) il titolo! ? di: Gabriele Dri Articolo completo qui https://www.p300.it/nascar-cup-series-phoenix-2-2025-hamlin-beffato-a-due-giri-dal- - facebook.com Vai su Facebook
NASCAR, Larson campione per la seconda volta a Phoenix. Sconfitto Hamlin - Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet, terzo sotto la bandiera a scacchi, ... Riporta oasport.it
Pazzo finale a Phoenix: Larson campione, per Hamlin l’ennesima beffa - Il criticatissimo format della Championship 4, forse alla sua ultima uscita, ha lanciato Kyle Larson verso il suo secondo titolo in carriera ... Come scrive formulapassion.it