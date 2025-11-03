nascar larson trionfa con due giri perfetti hamlin ancora senza trofeo

Kyle Larson ha vinto per la seconda volta in carrera la NASCAR Cup Serie s. Il californiano si è imposto su Denny Hamlin nell’overtime del Championship 4 grazie ad un sontuoso attacco all’esterno di curva 1-2 nel corso del penultimo giro. Il 33enne nativo di Elk Grove ha saputo beffare il rivale di Toyota, letteralmente distrutto al termine dei 312 giri previsti. Il #11 di Joe Gibbs Racing ha dovuto nuovamente arrendersi, la 7ma volta in carriera in cui perde il titolo nell’ultima decisiva competizione (con format di Playoffs differenti). Larson ha sfruttato la strategia perfetta di Hendrick Motorsports per soprendere il Joe Gibbs Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

