NASCAR Larson campione per la seconda volta a Phoenix Sconfitto Hamlin

Kyle Larson è ufficialmente due volte campione della NASCAR Cup Series. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet, terzo sotto la bandiera a scacchi, trionfa nell’overtime a Phoenix battendo Denny Hamlin, ancora una volta sconfitto al termine della stagione dopo una finale praticamente perfetta fino a tre giri dalla fine. Chiude in bellezza invece Ryan Blaney, vincitore con Penske Ford dell’ultima corsa del 2025 La prima Stage è stata controllata in gran parte dall’autore della pole Denny Hamlin. La Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing ha però dovuto cedere il ritmo nel finale alla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, più veloce del rivale dopo i primi ‘tranquilli’ 25 passaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Larson campione per la seconda volta a Phoenix. Sconfitto Hamlin

Contenuti che potrebbero interessarti

Clamorosa foratura per Hamlin durante la caution! Si salva ma dopo la sosta lenta è decimo. Larson disastro e riparte 18°. Byron secondo dietro a Blaney, Briscoe quinto Ultima stage dell'anno in arrivo su @P300it #NascarIT #Championship4 - X Vai su X

Chase Briscoe, Denny Hamlin, William Byron e Kyle Larson: tra questi il nome del Campione 2025 della #NASCAR Cup Series. Il big event del fine settimana andrà in onda alle 21:00 di domenica su P300.it in PPV con @recasttv https://www.p300.it/nascar-dir Vai su Facebook

NASCAR, Championship 4: Byron, Hamlin, Briscoe e Larson. Una gara per assegnare il titolo - William Byron, Kyle Larson, Denny Hamlin e Chase Briscoe sono pronti per contendersi a Phoenix questo fine settimana il titolo 2025 nella NASCAR Cup ... Da oasport.it

NASCAR, Byron elimina Blaney vincendo a Martinsville. Anche Larson in finale - William Byron vince ed elimina dalla corsa al titolo nella NASCAR Cup Series Ryan Blaney dopo una nuova avvincente sfida in quel di Martinsville. Segnala oasport.it