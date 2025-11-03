NASCAR Larson campione per la seconda volta a Phoenix Sconfitto Hamlin

Kyle Larson è ufficialmente due volte campione della NASCAR Cup Series. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet, terzo sotto la bandiera a scacchi, trionfa nell’overtime a Phoenix battendo Denny Hamlin, ancora una volta sconfitto al termine della stagione dopo una finale praticamente perfetta fino a tre giri dalla fine. Chiude in bellezza invece Ryan Blaney, vincitore con Penske Ford dell’ultima corsa del 2025 La prima Stage è stata controllata in gran parte dall’autore della pole Denny Hamlin. La Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing ha però dovuto cedere il ritmo nel finale alla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, più veloce del rivale dopo i primi ‘tranquilli’ 25 passaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

