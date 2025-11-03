Narcotizzava le sue vittime In carcere per abusi e ricatti

Agganciava le vittime su siti di incontri. E tramite le app le conosceva, le incontrava di persona e poi le narcotizzava, in modo da poter abusare delle vittime indisturbato, riprendendo le violenze sessuali con il telefono, per poi ricattare le stesse donne di diffondere foto e video. L’indagine ha portato in carcere un 34enne di Bergamo. Questo anche perché, pur sapendo da mesi di essere stato scoperto, denunciato e indagato avrebbe continuato a contattare le donne minacciandole di far circolare le immagini degli abusi. Ora il 34enne è nella casa circondariale di Bergamo, accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Narcotizzava le sue vittime . In carcere per abusi e ricatti

