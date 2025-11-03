Napoli un dato fa sognare i tifosi | gli azzurri sono primi in Europa
Dal 20222023 a oggi, il Napoli può vantare il primato di rigori neutralizzati nei top-5 campionati europei. Alex Meret e Vanja Milinkovi?-Savi? ne hanno parati 7 su 14, portando gli azzurri in testa a questa speciale classifica con Bochum e Las Palmas. Napoli, 7 rigori parati dal 20222023: record in Europa. Malgrado non sia andato oltre il pareggio casalingo con il Como, il Napoli può godersi il primo posto in Serie A. Se i partenopei sono riusciti a non capitolare contro i lariani, gran parte del merito va ascritto a Vanja Milinkovi?-Savi?. L’estremo difensore serbo ha respinto il rigore calciato da Álvaro Morata, permettendo alla sua squadra di mantenere quantomeno lo 0-0. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
