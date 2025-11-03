Napoli sequestrato un opificio con 10 tonnellate di rifiuti speciali | le immagini del blitz

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, nel Comune di Ercolano, un opificio abusivo di 300 m² utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 10 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi e la relativa attrezzatura da lavoro. In particolare, i finanzieri della Compagnia Portici hanno individuato un deposito, utilizzato come attività di commercio all’ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell’attività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, sequestrato un opificio con 10 tonnellate di rifiuti speciali: le immagini del blitz

