Napoli scoperto deposito abusivo di rifiuti tessili | ne conteneva oltre 10 tonnellate

3 nov 2025

Conteneva dieci tonnellate di rifiuti tessili e non c'era il sistema antincendio il deposito abusivo di 300 metri quadrati sequestrato dalla guardia di finanza di Portici a Ercolano, in provincia di Napoli. I finanzieri hanno denunciato un pregiudicato trovato al lavoro nell'opificio: si tratta di un 25enne ora accusato di illecita gestione di rifiuti e di violazioni delle certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi. Il deposito era utilizzato come attività di commercio all'ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

