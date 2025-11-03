Napoli Scampia recide il braccialetto elettronico | arrestato 46enne dalla Polizia di Stato

L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento, è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita dagli agenti del Commissariato di Scampia. L’allarme e il primo intervento della Polizia. Nella mattinata di giovedì 30 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato di Scampia hanno tratto in arresto un 46enne napoletano per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per danneggiamento aggravato. L’uomo, sottoposto al controllo mediante braccialetto elettronico, aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine dopo diversi alert segnalati alla Sala Operativa, che indicavano la sua presenza in prossimità dell’abitazione della vittima, in violazione delle prescrizioni imposte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

