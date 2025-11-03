Napoli | ragazzini disturbano in una pizzeria cameriere si scaglia contro di loro ma viene fermato dai Carabinieri

Cameriere aggredisce clienti e carabinieri in una pizzeria di piazza del Gesù: arrestato 35enne già noto alle forze dell’ordine.. Ieri in tarda serata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Speciale hanno arrestato Giampaolo Parmiggiano (con doppia G), 35enne già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù per alcuni ragazzi che disturbavano. Quando la pattuglia è arrivata in piazza, il 35enne, cameriere del locale, si è scagliato contro i ragazzini ma è stato fermato prima che facesse loro del male. L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

