Napoli Politano | Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! Eintracht? Bisogna sboccare il match prima possibile
Alla vigilia della gara di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte, l’attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Come si prepara la gara in un giorno e mezzo? “Dobbiamo ancora prepararla, oggi dobbiamo ancora entrare in campo e oggi pomeriggio avremo modo di prepararla al meglio”. La resilienza di Plitano è molto apprezzata, ma è la chiave per il doppio impegno?. “Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto ogni 3 giorni, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l’anno scorso è stato l’emblema”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
News recenti che potrebbero piacerti
Spazio Napoli. . NAPOLI EINTRACHT | LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE E POLITANO | CHAMPIONS LEAGUE ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? Vai su Facebook
GAZZETTA - Torino-Napoli, Politano recuperato, ma Neres è favorito come titolare dal 1' https://ift.tt/DPIvFnm - X Vai su X
Politano in conferenza: "Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! 3 gol in 52 gare? Mi pesa, ma aiuto la squadra" - Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, l'attaccante del Napoli Matteo Politano interverrà dalle 12. Si legge su tuttonapoli.net
Napoli-Eintracht, Politano: "Occasione per rifarci dopo Eindhoven" - Eintracht: "Affrontiamo una squadra fisica, verrà qui per fare risultato. Segnala sport.sky.it
Napoli-Eintracht, Politano: “Bisogna ricordare la batosta contro il PSV” - Eintracht: segui la diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte e Matteo Politano ... Lo riporta calciomercato.it