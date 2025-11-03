Napoli Politano | Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! Eintracht? Bisogna sboccare il match prima possibile

Alla vigilia della gara di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte, l’attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Come si prepara la gara in un giorno e mezzo? “Dobbiamo ancora prepararla, oggi dobbiamo ancora entrare in campo e oggi pomeriggio avremo modo di prepararla al meglio”. La resilienza di Plitano è molto apprezzata, ma è la chiave per il doppio impegno?. “Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto ogni 3 giorni, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l’anno scorso è stato l’emblema”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

