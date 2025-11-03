Napoli non è un caso | i media allarghino lo sguardo

La discussione esplosa dopo l’ospitata di Rita De Crescenzo a Belve riporta al centro un tema cruciale: l’immagine di Napoli. L’imprenditore Enrico Ditto rifiuta semplificazioni e denuncia la scelta di far rappresentare un’intera città da un caso individuale, chiedendo ai media di restituire complessità, rispetto e non l’ennesimo cliché. Un caso televisivo non è Napoli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli non è un caso: i media allarghino lo sguardo

