Napoli non è un caso | i media allarghino lo sguardo

3 nov 2025

La discussione esplosa dopo l’ospitata di Rita De Crescenzo a Belve riporta al centro un tema cruciale: l’immagine di Napoli. L’imprenditore Enrico Ditto rifiuta semplificazioni e denuncia la scelta di far rappresentare un’intera città da un caso individuale, chiedendo ai media di restituire complessità, rispetto e non l’ennesimo cliché. Un caso televisivo non è Napoli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

