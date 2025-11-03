Napoli messaggio ai sapientoni | il problema grave è quando manca
Si è tanto discusso sul rendimento del Napoli, ma i ‘sapientoni’ sono smentiti dai fatti: il grave problema è quando non c’è La fantasia dei napoletani, si sa, è di quelle che possono stabilire dei trend pazzeschi. Dei modi di dire che restano eterni. La categoria dei sapientoni Non la città, ma una popolazione sparsa per il mondo evoca, inventa, plasma nomignoli e soprannomi che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo. Una delle categorie inventate dal popolo partenopeo e quella dei cosiddetti sapientoni. Nel calcio, il sapientone è colui il quale, probabilmente senza aver mai visto più di due partite a settimana, spara delle sentenze inequivocabili sul rendimento di un calciatore o di un allenatore o anche di una squadra intera. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il tatuaggio non si tocca Questo il messaggio inteso da Luciano Spalletti sul "marchio" inciso sulla propria pelle dopo la vittoria del terzo scudetto con il Napoli, un legame che continuerà a esistere, a prescindere dal percorso della propria carriera ? - facebook.com Vai su Facebook
Oggi scendiamo in campo così! #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Napoli, Lukaku è carico: l'emozionante messaggio per i tifosi dopo l'infortunio - Romelu Lukaku pensa positivo e guarda al futuro con ottimismo, nonostante il brutto infortunio riportato nel corso dell'amichevole tra Napoli e Olympiacos a Castel di Sangro. Si legge su corrieredellosport.it