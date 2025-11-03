Napoli Lobotka ancora non al top dopo l’infortunio | o Conte lo rischia o si punta su Elmas

Dailynews24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un mese di stop, Stanislav Lobotka è finalmente tornato in campo, anche se solo per pochi minuti, nella sfida di campionato contro il Como. Un ritorno importante per il centrocampista slovacco, che ha messo piede sul terreno di gioco negli ultimi dieci minuti, riassaporando il ritmo partita dopo l’infortunio che lo aveva tenuto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli lobotka top dopoLobotka, Lang e Rrahmani: la gestione verso Napoli-Como - Como: come stanno e come verranno gestiti Lobotka, Lang e Rrahmani ... Come scrive fantamaster.it

Napoli, Conte sorride: recuperato Lobotka 20 giorni dopo, anche Lang ce la fa - Il Napoli si prepara ad affrontare il Como al Maradona domani (ore 18:00) con diverse assenze pesanti, in primis quelle di Kevin De Bruyne e Alex Meret,. Secondo tuttomercatoweb.com

napoli lobotka top dopoCds – Napoli, infortunio Lobotka: le sue condizioni sono da valutare - Il centrocampista azzurro, ancora alle prese con un infortunio, non sembra tornerà a breve in campo: condizioni da valutare ... Segnala mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Lobotka Top Dopo