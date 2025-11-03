Napoli Lobotka ancora non al top dopo l’infortunio | o Conte lo rischia o si punta su Elmas

Dopo oltre un mese di stop, Stanislav Lobotka è finalmente tornato in campo, anche se solo per pochi minuti, nella sfida di campionato contro il Como. Un ritorno importante per il centrocampista slovacco, che ha messo piede sul terreno di gioco negli ultimi dieci minuti, riassaporando il ritmo partita dopo l’infortunio che lo aveva tenuto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

