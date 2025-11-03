Napoli-Eintracht | probabili formazioni e dove vederla Conte compatta l' ambiente

Napoli, 3 novembre 2025 – Il risultato tennistico ( 6-2 ) incassato in casa del PSV Eindhoven ha lasciato un solco nel proprio cammino in questa Champions League, prossima a vivere la quarta giornata della fase campionato, che il Napoli vuole provare a cancellare tornando al successo contro l' Eintracht Francoforte, che martedì 4 novembre alle 18.45 scenderà in campo al Maradona invece con l'obiettivo opposto: fare risultato, magari addirittura quello pieno, per staccare proprio gli azzurri, oggi a quota 3 punti in classifica proprio come i tedeschi.   Le probabili formazioni.   Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

