Napoli-Eintracht probabile formazione | rientra Lobotka out Gilmour

Il Napoli prepara la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte con poche certezze ma anche qualche ritorno importante. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Eintracht, probabile formazione: rientra Lobotka, out Gilmour

