Napoli-Eintracht Politano | Bisogna ricordare la batosta contro il PSV
La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Matteo Politano: “Mi pesa non segnare”. Su come si fa a preparare la gara in poche ore dall’ultimo match di campionato: “Ancora dobbiamo preparare la gara, oggi pomeriggio avremo modo di preparare questa partita al meglio” Sulla sconfitta contro il PSV: “Serve portarsi dentro quella batosta, ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, Conte potrebbe forzare il rientro da titolare di Lobotka ? Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, normalmente l’infortunio dello slovacco avrebbe richiesto tempi di recupero più l - facebook.com Vai su Facebook
Nuova disponibilità nei Distinti inferiori per Napoli-Eintracht vista l'assenza dei tifosi ospiti Per la sfida in programma martedì alle 18:45 c'è ancora la possibilità di acquistare i tagliandi anche in Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo, Curva A e Curva B anello infer - X Vai su X
Napoli-Eintracht, probabili formazioni: torna Lobotka, Conte ha un dubbio - 2 a Eindhoven, da lì però al squadra di Antonio Conte si è rialzata con due ... Riporta tuttonapoli.net
Napoli-Eintracht, Gutierrez al posto di Spinazzola. Ballottaggio tra Neres e Elmas - La Gazzetta anticipa le possibili scelte di Conte per la sfida di Champions di domani sera con Gutierrez titolare ... Lo riporta ilnapolista.it
Napoli-Eintracht Francoforte probabili formazioni: riecco Lobotka, Hojlund guida l'attacco - Al netto di quello che di buono puro c'è della partita contro il Como. Come scrive ilmattino.it