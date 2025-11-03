Napoli-Eintracht Politano | Bisogna ricordare la batosta contro il PSV

La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Matteo Politano: “Mi pesa non segnare”. Su come si fa a preparare la gara in poche ore dall’ultimo match di campionato: “Ancora dobbiamo preparare la gara, oggi pomeriggio avremo modo di preparare questa partita al meglio” Sulla sconfitta contro il PSV: “Serve portarsi dentro quella batosta, ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

