Napoli-Eintracht misure di sicurezza | chiuso lo svincolo di Fuorigrotta e divieto di alcolici

In vista di Napoli-Eintracht del 4 novembre, chiuso lo svincolo Fuorigrotta, vietati alcolici e biglietti ai residenti a Bergamo. 800 agenti in campo per la sicurezza. Torna la Champions League allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche le massime misure di sicurezza.In occasione del match Napoli–Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45, il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli-Eintracht, misure di sicurezza: chiuso lo svincolo di Fuorigrotta e divieto di alcolici

