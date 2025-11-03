Napoli-Eintracht lo sfogo di Conte | Sembra sia arrivato il terremoto ma siamo primi in classifica!

La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Antonio Conte: “Napoli primo nonostante tanti problemi”. Sui gol degli attaccanti: “Qualcuno deve aver segnato perché siamo primi in classifica. Ora che abbiamo fatto due clean sheet, si parla dell’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Eintracht, lo sfogo di Conte: “Sembra sia arrivato il terremoto, ma siamo primi in classifica!”

