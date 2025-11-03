Napoli-Eintracht la conferenza di Conte e Politano | segui la diretta
La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Dalle 12:30, dallo stadio Maradona, in diretta testuale la conferenza stampa di Antonio Conte e Matteo Politano. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
Per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, Conte potrebbe forzare il rientro da titolare di Lobotka ? Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, normalmente l’infortunio dello slovacco avrebbe richiesto tempi di recupero più l - facebook.com Vai su Facebook
Nuova disponibilità nei Distinti inferiori per Napoli-Eintracht vista l'assenza dei tifosi ospiti Per la sfida in programma martedì alle 18:45 c'è ancora la possibilità di acquistare i tagliandi anche in Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo, Curva A e Curva B anello infer - X Vai su X
Conte in conferenza dal Maradona: dalle 12.30 su Tutto Napoli - Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà alle 12. Come scrive tuttonapoli.net
Champions League, live Napoli-Eintracht: oggi le conferenze di Conte e Toppmöller - A meno di 48 ore dalla sfida pareggiata sabato in casa contro il Como, si torna nel vivo degli impegni del Napoli di Antonio Conte. Riporta ilmattino.it
Napoli-Eintracht: Conte in conferenza stampa | DIRETTA VIDEO - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa del tecnico del Napoli Antonio Conte, l ... Riporta msn.com