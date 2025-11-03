La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Dalle 12:30, dallo stadio Maradona, in diretta testuale la conferenza stampa di Antonio Conte e Matteo Politano. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Eintracht, la conferenza di Conte e Politano: segui la diretta