Napoli-Eintracht Gutierrez al posto di Spinazzola Ballottaggio tra Neres e Elmas

3 nov 2025

Il cammino del Napoli in questo avvio di stagione è stato caratterizzato dalle emergenze e non sarà diversa la sfida di domani contro l’Eintracht. La Gazzetta dello Sport  ha provato a preannunciare quali saranno le scelte di Conte per il match di Champions. “In porta ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic, protagonista assoluto del momento, reduce da due rigori parati consecutivamente. Davanti a lui  Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno con   la novità è sull’out di sinistra, dove Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola (uscito acciaccato dal match col Como). A centrocampo, invece, bisognerà fare a meno di Billy Gilmour, fermato da un infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

