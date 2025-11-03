Napoli-Eintracht Francoforte chiusura di un' uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura

In occasione del match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 4. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

