Napoli-Eintracht Francoforte chiusura di un' uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura

In occasione del match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 4. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

