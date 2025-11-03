Napoli-Eintracht Francoforte Champions League 04-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al Maradona

Dopo il pari in campionato contro il Como, il Napoli torna a focalizzarsi sulla Champions League e attende l’Eintracht Francoforte al Maradona per il quarto match del girone unico. I campani devono reagire dopo il 6-2 rimediato sul campo del PSV Eindhoven e devono anche migliorare una classifica che li vede indietro con soli 3 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Napoli-Eintracht Francoforte (Champions League, 04-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

