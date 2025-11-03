Napoli-Eintracht chiusura svincolo della tangenziale di Fuorigrotta
Tempo di lettura: < 1 minuto Su richiesta della Prefettura di Napoli, domani in occasione della partita “ Napoli-Eintracht” lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 di domani 4 novembre fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
