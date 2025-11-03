Napoli diciottenne ucciso | si costituiscono due giovani

Un 18enne e un 23enne si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno confessato di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto domenica notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, diciottenne ucciso: si costituiscono due giovani

