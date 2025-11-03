Napoli diciottenne ucciso a Boscoreale | si costituiscono due giovani

Un provvedimento di fermo è stato emesso, in queste ore, dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai Carabinieri per l'omicidio del diciottenne Pasquale Nappo, avvenuto ieri in piazza Pace a Boscoreale, comune di 25mila abitanti alle porte di Napoli. Secondo quanto si è appreso, ad esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il ragazzo, sarebbe stato il coetaneo. Entrambi i giovani, che si sono costituiti dopo il fatto, viaggiavano in sella ad uno scooter quando sarebbero entrati in azione. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, diciottenne ucciso a Boscoreale: si costituiscono due giovani

Scopri altri approfondimenti

Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco Il giovane è stato ferito a Boscoreale - facebook.com Vai su Facebook

Diciottenne ucciso a Boscoreale, si costituiscono due giovani - Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte. Riporta ansa.it

Caccia ai killer di Pasquale Nappo, il papà: "Non era lui l'obiettivo degli spari" - Il diciottenne era incensurato, è stato freddato con un proiettile nella piazza di Boscoreale. Come scrive today.it

Diciottenne ucciso a Napoli, il padre: 'Non era l'obiettivo' - che un ragazzo di 18 anni veda i suoi sogni arrestati da un evento bruttissimo", dice il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di ... Secondo ansa.it