Napoli decimato la decisione finale di Conte | Lobotka si sacrifica per la Champions
C’è un momento in cui la sfortuna smette di essere una coincidenza e diventa un assedio. Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo quel momento. L’emergenza infortuni non è più una difficoltà, è una maledizione che, dopo aver colpito attacco e difesa, ora ha sferrato un colpo quasi mortale al cuore della squadra: il centrocampo. E lo ha fatto a poche ore dalla notte che vale una stagione, la sfida da dentro o fuori in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In questo scenario da battaglia, a Conte resta una sola, disperata mossa: chiedere al suo generale, Stanislav Lobotka, di tornare a combattere prima del previsto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
