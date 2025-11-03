Petrazzuolo, Ignoffo, Giubilato, Salvione, Coppola e Pasino hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da parla.eu: NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli non ha brillato col Como, poteva fare di più, molto bene Gutierrez ed Elmas, l’assenza di De Bruyne è pesante, ora testa all’Eintracht Francoforte”. Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Il Napoli non ha brillato contro il Como, avrebbe potuto e dovuto fare di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Napoli contro l'Eintracht per riscattare la sconfitta con il PSV, pareggio importante con il Como