Napoli Conte ritrova la spina dorsale | tornano Rrahmani Lobotka e Hojlund

"> Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano racconta il momento di respiro per Antonio Conte, che dopo settimane di emergenza e infermeria affollata ritrova tre uomini chiave: Rrahmani, Lobotka e Hojlund. Tre rientri che, come sottolinea Giordano, «ricompongono la spina dorsale di un Napoli che può tornare a guardare avanti con fiducia». «Nel turbinio dei certificati medici», scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, «Conte ha potuto persino liberare un sorriso». Dopo settimane di ansia e cartelle cliniche stese “a mo’ di sentenze”, il tecnico ha visto rientrare in gruppo i suoi punti di riferimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Conte ritrova la spina dorsale: tornano Rrahmani, Lobotka e Hojlund

Contenuti che potrebbero interessarti

La maturità del Napoli e le tre buone notizie per Conte - facebook.com Vai su Facebook

Conte rilancia Hojlund e Rrahmani dal primo minuto col Como - Conte rilancia Hojlund e Rrahmani dal primo minuto col Como Il Napoli è pronto a rituffarsi in campo. Lo riporta forzazzurri.net

Conte sorride: un altro recupero per Napoli-Como, si rivedranno due perni - Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida di sabato contro il Como al Maradona con il sorriso ritrovato. Secondo tuttonapoli.net

Lecce-Napoli, Conte: "A crucial win. The injuries? We're making a virtue of necessity." - The Italian coach returns to the many physical problems that are decimating his team: "For some, the stops of Lukaku and De Bruyne are good news for us: for me, it's absurd. Segnala sport.quotidiano.net