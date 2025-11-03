Napoli comincia la lunga vigilia | oggi la rifinitura e la conferenza di Conte con Politano

"> Come riporta il Corriere dello Sport, è ufficialmente iniziata la lunga vigilia della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la vittoria sul Como, il gruppo di Antonio Conte ha svolto ieri una seduta di scarico al Training Center di Castel Volturno, con lavoro tecnico-tattico per i giocatori rimasti in panchina o impiegati per pochi minuti. Oggi, spiega ancora il Corriere dello Sport, si entrerà nel vivo della preparazione: nel primo pomeriggio è prevista la rifinitura, preceduta dalle conferenze stampa ufficiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, comincia la lunga vigilia: oggi la rifinitura e la conferenza di Conte con Politano

