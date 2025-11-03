Napoli brutte notizie per Conte | due assenze in vista dell’Eintracht
Dopo il pari interno contro il Como, gli azzurri sono tornati in campo a Castel Volturno per preparare al meglio la quarta giornata di Champions contro l’ Eintracht Frankfurt. E proprio in vista del match, arrivano importanti novità su Gilmour e Spinazzola. Gilmour e Spinazzola assenti: le ultime dalla redazione. Erano i due grandi punti interrogativi della sfida di domani. Punti interrogativi che hanno trovato una risposta. Infatti, dalla immagini riportate dalla nostra redazione, sia il 6 che il 37 azzurro non hanno preso parte all’allenamento aperto ai media. Entrambi usciti per infortunio contro il Como ed entrambi assenti quest’oggi, a conferma di una loro disponibilità sempre più improbabile contro i tedeschi in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Bologna, infortunio per Freuler: a rischio la sfida col Napoli Brutte notizie per la squadra di Vincenzo Italiano: nella vittoria contro il Parma, il capitano Remo Freuler ha riportato un infortunio alla spalla destra nei primi minuti del secondo tempo. Il centroc - facebook.com Vai su Facebook
Sky - $Napoli, brutte notizie per $Conte: $Hojlund non recupera e salta l' $Inter - X Vai su X
Napoli, De Bruyne si opera: ecco quando tornerà in campo - Brutte notizie per Conte, per i tifosi del Napoli e anche per i fantallenatori di De Bruyne. Si legge su fantamaster.it
FLASH | Napoli-Como, problemi anche per Conte: Gilmour va ko! - Como: dopo il primo cambio obbligato tra le fila dei lariani per l’infortunio di Kempf, ci sono problemi fisici anche per la squadra parten ... Riporta fantamaster.it
Tegola Napoli, bruttissima notizia per Conte: l’annuncio è appena arrivato - Dopo settimane di tensione e risultati altalenanti, arriva una notizia che complica ulteriormente i piani di Antonio ... Segnala thesocialpost.it