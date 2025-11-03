Dopo il pari interno contro il Como, gli azzurri sono tornati in campo a Castel Volturno per preparare al meglio la quarta giornata di Champions contro l’ Eintracht Frankfurt. E proprio in vista del match, arrivano importanti novità su Gilmour e Spinazzola. Gilmour e Spinazzola assenti: le ultime dalla redazione. Erano i due grandi punti interrogativi della sfida di domani. Punti interrogativi che hanno trovato una risposta. Infatti, dalla immagini riportate dalla nostra redazione, sia il 6 che il 37 azzurro non hanno preso parte all’allenamento aperto ai media. Entrambi usciti per infortunio contro il Como ed entrambi assenti quest’oggi, a conferma di una loro disponibilità sempre più improbabile contro i tedeschi in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, brutte notizie per Conte: due assenze in vista dell’Eintracht