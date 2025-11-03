Napoli Blengino Radicali | Borrelli sceriffo in cerca di applausi

Blengino (Radicali): “Borrelli come uno sceriffo in cerca di applausi nei Quartieri Spagnoli”. “Ieri sera nei Quartieri Spagnoli ho visto il deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato da un uomo della scorta e da una collaboratrice, aggirarsi in diretta Facebook fra bancarelle abusive riprendendo in volto venditori — per lo più stranieri — con atteggiamento da sceriffo. Un comportamento inaccettabile per un parlamentare, che si sostituisce alle forze dell’ordine, che non rispetta i limiti delle proprie prerogative, riprende persone senza consenso e trasforma l’impegno in un teatro populista”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

