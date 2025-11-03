Napoli Basket sconfitto in trasferta Derthona vince meritatamente per 87 a 76
Napoli, contro Tortona finisce la serie positiva Buon inizio di gara per Tortona trascinata da un Gorham da subito caldissimo autore di 7 degli 11 . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Scopri altri approfondimenti
Dominik Olejniczak mette la firma nella vittoria del Derthona Basket sul Napoli Basket: per lui 18 punti e 7 rimbalzi Doppia cifra anche per Gorham, Baldasso, Hubb e Vital #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com Vai su Facebook
? Scopri il comunicato: bit.ly/47wMQSX #NapoliBasketball | #FruitVillage | #MainSponsor - X Vai su X
NAPOLI BASKET - Azzurri ko 87-76 contro Tortona - Napoli resta in partita per i primi due quarti, ma poi cede nel finale alla capolista Bertram Tortona con il punteggio di 87- Riporta msn.com
Il Napoli Basket tenta il super blitz in trasferta contro il Derthona - Terza trasferta di campionato per il Napoli Basket che affronta stasera nella quinta giornata di Serie A, la Bertram Derthona Tortona. Scrive ilmattino.it
Prima vittoria per il Napoli Basket, vittoria in trasferta a Treviso - Prima gioia per il Napoli Basket in campionato, vittoria in trasferta a Treviso per gli uomini di coach Magro. Da internapoli.it