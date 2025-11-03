Napoli arrestato 31enne ischitano | dovrà scontare oltre 7 anni di carcere

Operazione della Polizia di Stato: eseguiti due provvedimenti di carcerazione per reati commessi tra Napoli, Ischia e Salerno. NAPOLI – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni originario di Ischia, destinatario di due distinti provvedimenti di carcerazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Ischia. Il primo provvedimento, emesso il 26 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali –, prevede che l’uomo debba espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per una serie di reati commessi tra il 2018 e il 2024, tra Napoli, Campobasso, Lanciano e Ischia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

