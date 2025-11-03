Napoli apertura dallo United per Mainoo Sky Svizzera | Prestito con obbligo condizionato
Il Napoli guarda con grande interesse al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più promettenti del calcio inglese: Kobbie Mainoo del Manchester United. Il talento classe 2005 ha conquistato l’attenzione di mezza Europa e il club azzurro, secondo Sky Sport Svizzera, starebbe valutando seriamente la possibilità di portarlo in Serie A già a . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande partecipazione questa sera a Napoli per l'apertura della campagna elettorale di SUD chiama NORD al fianco di Edmondo Cirielli. In Campania sosteniamo la lista "Cirielli Presidente". Una scelta fondata sul valore della persona, sulle sue competenze - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli tenta un altro colpaccio dal Manchester United, il giocatore ha detto sì - Il sogno di mercato del Napoli non è mai stato così vicino. internapoli.it scrive
Nuove voci su Kobbie Mainoo: Napoli prepara una nuova proposta a gennaio - Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, il Napoli avrebbe deciso di intervenire sul mercato di gennaio per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di ... Come scrive tuttonapoli.net
Mainoo-Napoli, la formula che può sbloccare l'affare con lo United - Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube. Lo riporta tuttonapoli.net