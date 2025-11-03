Napoli 18enne ucciso a Boscoreale | fermati due giovani

(Adnkronos) – Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si tratta di due giovani di Torre Annunziata, che si sono consegnati ai carabinieri nella notte.  Le indagini lampo dei carabinieri del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

