Napoli 15 infortuni in 4 mesi Conte corre ai ripari

Napolissimo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta affrontando una crisi infortuni di proporzioni allarmanti che sta condizionando pesantemente l’avvio di stagione. In appena quattro mesi, il numero di giocatori costretti a fermarsi per problemi fisici ha raggiunto quota quindici. Un dato che va oltre la semplice sfortuna e che ha spinto Antonio Conte a correre ai ripari con una strategia chiara per gestire l’emergenza. Vediamo nel dettaglio la lista completa degli stop e la mossa del tecnico. De Bruyne uno degli ultimi infortunati in casa Napoli Qual è la lista completa dei 15 infortunati?. La sequenza degli stop è iniziata sin dal ritiro estivo per poi aggravarsi con l’inizio delle competizioni, colpendo tutti i reparti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli 15 infortuni in 4 mesi conte corre ai ripari

© Napolissimo.it - Napoli, 15 infortuni in 4 mesi. Conte corre ai ripari

Altre letture consigliate

napoli 15 infortuni 4Infortuni Napoli 2025-26: Conte ha perso 15 calciatori nei primi quattro mesi - Uno dopo l'altro, perché è vero che i guai non arrivano mai da soli. Da ilmattino.it

Napoli, nessuno cerca le cause di tutti questi infortuni (Corbo) - Infortuni Napoli, qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso. Scrive ilnapolista.it

Napoli, troppi gli infortuni: la squadra è troppo fragile? Le possibili cause - Il Napoli di quest'anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. Scrive dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 15 Infortuni 4