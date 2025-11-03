Napoli 15 infortuni in 4 mesi Conte corre ai ripari
Il Napoli sta affrontando una crisi infortuni di proporzioni allarmanti che sta condizionando pesantemente l’avvio di stagione. In appena quattro mesi, il numero di giocatori costretti a fermarsi per problemi fisici ha raggiunto quota quindici. Un dato che va oltre la semplice sfortuna e che ha spinto Antonio Conte a correre ai ripari con una strategia chiara per gestire l’emergenza. Vediamo nel dettaglio la lista completa degli stop e la mossa del tecnico. De Bruyne uno degli ultimi infortunati in casa Napoli Qual è la lista completa dei 15 infortunati?. La sequenza degli stop è iniziata sin dal ritiro estivo per poi aggravarsi con l’inizio delle competizioni, colpendo tutti i reparti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Altre letture consigliate
Eintracht, gli infortuni muscolari colpiscono anche loro: fuori il fantasista Can Uzun Piove sul bagnato in casa Eintracht. Eliminato dalla coppa, insufficiente in campionato, con gli infortuni e i dubbi di mercato. E domani c'è il Napoli. https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, #Conte: "Infortuni? Per questo serve una rosa ampia. Lang deve capire cosa voglio. Ecco come stanno Buongiorno, Politano, Lobotka e Rrahmani" - X Vai su X
Infortuni Napoli 2025-26: Conte ha perso 15 calciatori nei primi quattro mesi - Uno dopo l'altro, perché è vero che i guai non arrivano mai da soli. Da ilmattino.it
Napoli, nessuno cerca le cause di tutti questi infortuni (Corbo) - Infortuni Napoli, qualsiasi squadra sarebbe crollata sotto il peso. Scrive ilnapolista.it
Napoli, troppi gli infortuni: la squadra è troppo fragile? Le possibili cause - Il Napoli di quest'anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. Scrive dailynews24.it