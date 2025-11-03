MV Agusta accende Eicma con la nuova Brutale Serie Oro

Il mitico costruttore lombardo toglie finalmente i veli alla sua nuova e atletica naked, dotata di un tre cilindri da 931 cc e 148 Cv di potenza. Per ora si presenta in un'esclusiva serie limitata, che anticipa la versione standard attesa in primavera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MV Agusta accende Eicma con la nuova Brutale Serie Oro

Contenuti che potrebbero interessarti

Termosifoni a Roma, quando si possono accendere? Le date e gli orari - facebook.com Vai su Facebook

È bellissima: a EICMA 2025 la nuova MV Agusta Brutale 950 Serie Oro - Arriva una nuova Brutale "di mezzo", tra la 800 e la 1000: il look è raffinatissimo e il motore tre cilindri da 931 cc tocca i 148 CV. insella.it scrive

MV Agusta accende Eicma con la nuova Brutale Serie Oro - Il mitico costruttore lombardo toglie finalmente i veli alla sua nuova e atletica naked, dotata di un tre cilindri da 931 cc e 148 Cv di potenza. Da msn.com

Le novità 2026 e la nuova strategia commerciale (con prezzi rivisti) nell'intervista a Luca Martin, CEO di MV Agusta - Le novità 2026 e la nuova strategia commerciale (con prezzi rivisti), nell'intervista a Luca Martin, CEO di MV Agusta ... Segnala motorbox.com