mv agusta accende eicma con la nuova brutale serie oro

Il mitico costruttore lombardo toglie finalmente i veli alla sua nuova e atletica naked, dotata di un tre cilindri da 931 cc e 148 Cv di potenza. Per ora si presenta in un'esclusiva serie limitata, che anticipa la versione standard attesa in primavera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

