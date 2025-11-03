Mutui | a Pordenone si chiedono in media 131.392 euro
Qual è l'età media dei richiedenti, la durata media di un mutuo, l'importo medio richiesto a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia? Nei dati aggiornati al 26 ottobre dell'Osservatorio di MutuiOnline.it a Pordenone si evidenzia un'età media dei richiedenti di 38,5 anni, per una durata media dei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Ringraziamo il giornalista Nico Nanni per la bella critica al nostro spettacolo CHIAMATEMI MEDEA, pubblicata sul Popolo di Pordenone. - facebook.com Vai su Facebook
Aumenta l'età media dei sardi che chiedono il mutuo per la casa - Nel 2025 in Sardegna aumenta l'età media di chi richiede il mutuo per la casa. Secondo msn.com
Mutui, in provincia di Pavia cifra media richiesta ai minimi - Nel del primo semestre 2025 l’importo medio richiesto per un mutuo nella provincia di Pavia è stato pari a poco meno di 120mila euro: il più basso tra le province della Lombardia. Da laprovinciapavese.gelocal.it