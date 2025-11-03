Musicultura aperto il bando per l’edizione 2026 come iscriversi

Partono i preparativi per l’edizione 2026 di Musicultura, disponibile il bando per iscriversi al noto concorso. Al via la XXXVII edizione di Musicultura, il concorso che dal 1990 ricerca e valorizza le nuove voci della canzone popolare e d’autore italiana, con l’apertura del bando d’iscrizione per l’edizione 2026 del festival che di anno in anno ricerca e premia potenziali nuovi, meritevoli protagonisti della scena musicale italiana. Sarà possibile partecipare al bando di concorso fino al 12 novembre. Non esistono vincoli rispetto alle “categorie musicali”, se non essere autori o coautori delle canzoni che si interpretano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

