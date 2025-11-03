Musica cantante-pianista Stefano Signoroni live al Blue Note Milano
Dopo una serie di sold out collezionati negli ultimi anni, domenica 16 novembre Stefano Signoroni torna a esibirsi live al Blue Note Milano (via Borsieri, 37). Sul palco insieme a lui The MC BAND, i suoi Montecarlos (Flavio Scopaz – basso, Giuliano Lecis – tastiere, Giacomo Ruggeri – chitarra, Tommaso Ruggeri – batteria, Marco Scipione – sax e flauto) e alcuni ospiti a sorpresa: con loro il cantante accompagnerà i presenti in un viaggio tra sonorità dal gusto vintage, spaziando dal pop internazionale ad alcuni dei brani italiani più famosi dagli anni '60 ad oggi, dedicando spazio anche a pezzi iconici come 'Sway', 'My Way', 'L.
