museo scienze un bando per laureati

La Fondazione Parsec ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui con l’obiettivo di formare una graduatoria, valida per due anni, per il conferimento di incarichi come operatore educativo al Museo Italiano di Scienze Planetarie. Gli incarichi potranno essere sia in regime di lavoro autonomo occasionale che per assunzione con contratto annuale a chiamata (Ccnl Federculture) unicamente per i candidati inseriti in graduatoria che non abbiano compiuto i 25 anni di età. Sono ammessi alla selezione giovani laureati (triennale o magistrale) in scienze astronomiche, scienze fisiche, scienze geologiche, scienze naturali e scienze dell’educazione e della formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

