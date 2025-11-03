Museo immersivo sul vino Timori di Enoteca Italiana Siena per il progetto dell’Università
Passo dopo passo, euro dopo euro, Elena D’Aquanno ha riaperto l’ Enoteca Italiana Siena in Fortezza Medicea. Il suo obiettivo è sempre stato chiaro: rafforzare Siena come capitale del vino. Museo di etichette, ristorante, eventi culturali trasformano questo luogo in un hub polifunzionale che unisce la storia all’innovazione, passato e futuro. Ed è proprio per questa visione - ben oltre l’aspetto commerciale - che D’Aquanno è sorpresa - e mal cela anche una certa preoccupazione - per il progetto che a febbraio metterà le gambe nel centro città sotto l’egida dell’ Università di Siena. Un museo immersivo - presentato pochi giorni fa alle istituzioni - per valorizzare le filiere agroalimentari (vino, olio e frumento ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it
