Museo dell’Accademia e Bargello il futuro passa per il biglietto unico

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 03 novembre 2025 – Il nuovo complesso museale fiorentino potrebbe avere in serbo grosse novità per il futuro, come preannunciato da Andreina Contessa, nuova direttrice della Galleria dellAccademia e Musei del Bargello. La direttrice, nominata a luglio 2025, si è insediata di fatto il primo ottobre, e ha passato questo mese ascoltando e incontrando le persone che lavorano nelle due entità museali.  L’ottica di lavoro per il futuro è unitaria, secondo Contessa, una visione unica sia per la Galleria dell’Accademia che per il Bargello, che deve essere di servizio alla città: quindi un biglietto unico, orari unificati, ma anche "un nuovo percorso culturale di alto livello che questi musei possono benissimo offrire perché hanno opere straordinarie che li legano tra loro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

